В США неизвестный пришёл на вечеринку и расстрелял семью с их друзьями

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Фото - EPA-EFETOMAS OVALLE
В американском городе Фресно в штате Калифорния неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на вечеринку.  вечеринке произошла стрельба - погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Об этом пишет Reuters

По словам замначальника полиции Фресно Майкла Рида, вооруженный человек зашел на задний двор частного дома и открыл стрельбу, по семье и их друзьям. 

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Сам подозреваемый скрылся с места происшествия.

Напомним, что ранее в США 14-летний подросток убил пятерых членов семьи и признался в этом.

Мила Волкова

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