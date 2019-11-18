В США неизвестный пришёл на вечеринку и расстрелял семью с их друзьями

Фото - EPA-EFETOMAS OVALLE В американском городе Фресно в штате Калифорния неизвестный открыл огонь по людям, собравшимся на вечеринку. вечеринке произошла стрельба - погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Об этом пишет Reuters.

По словам замначальника полиции Фресно Майкла Рида, вооруженный человек зашел на задний двор частного дома и открыл стрельбу, по семье и их друзьям.

В результате стрельбы погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Сам подозреваемый скрылся с места происшествия.

Напомним, что ранее в США 14-летний подросток убил пятерых членов семьи и признался в этом.