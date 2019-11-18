В Николаеве рецидивист по пути до остановки пристал к женщине и изнасиловал ее

В Николаеве 16 ноября патрульные полицейские задержали на месте преступления мужчину, который изнасиловал женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая услышала крики женщины за помощью под окнами своего дома по улице 8-го Марта. Полицейские оперативно прибыли на вызов и на месте преступления задержали нетрезвого 30-летнего насильника потерпевшей, которая также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По словам пострадавшей, со своим обидчиком она познакомилась на улице. Мужчина вызвался провести ее к остановке общественного транспорта. По дороге он начал цепляться, предлагая интимную близость, а когда та отказала, - изнасиловал.

Следователи Заводского отдела полиции задержали 32-летнего ранее судимого за имущественные преступления злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины, и за процессуального руководства прокуратуры сообщили ему о подозрении в изнасиловании (часть 1 статьи 152 УК Украины).

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. В ближайшее время суд будет избирать подозреваемому меру пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как 23 мая 33-летний мужчина ограбил и изнасиловал 26-летнюю девушку. Девушка праздновала своей день рождения с друзьями, после чего решила встретиться с подругой. Когда они уже собрались домой и на остановке общественного транспорта по улице Космонавтов ждали такси, к ним подошли познакомиться трое парней. Именно в это время подъехало такси, и заявительница направилась к машине, а один из парней предложил поехать вместе, мол, ему по дороге. После того, как девушка вышла у подъезда своего дома, мужчина пошел за ней и начал угрожать ножом. Затем отобрал ювелирные украшения и изнасиловал.