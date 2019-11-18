В Хмельницкой области чиновник привязал к автомобилю и протащил по дороге собаку - его остановил спецназовец

Директор государственного архива Хмельницкой области привязал к автомобилю и тащил по дороге собаку, которая укусила его мать. Мужчину остановил боец спецподразделения полиции.

Об этом пишет vsim.ua.

В воскресенье, 17 ноября, в Красиловском районе вблизи села Кузьмин, спецназовец заметил, что по дороге едет мужчина и тянет на цепи собаку. Пес был полностью окровавленный. Водитель догнал авто, остановил его, вызвал полицию, а собаку доставил в Красилов.

Директор архива Владимир Байдич объяснил, что пес укусил его маму, поэтому он решил расправиться с ним таким жутким образом.

- Наш солдат рассказывал, что увидел, как впереди едет машина и за ней что-то волочится. Остановил этого человека. Вызвал полицию. Они взяли у всех объяснение. Наш солдат вернулся и посмотрел путь. Там где на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловскую ветлечебницу, - рассказал начальник спецназовца Александр Хижун.

В полиции сообщили, что по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области экс-работник лесного хозяйства привязал к автомобилю коня и протащил его по улице.