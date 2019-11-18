СБУ подозревает чиновников Харьковского горсовета в хищении 5,3 миллиона гривен на ремонте дорог

Руководство одного из департаментов Харьковского горсовета присвоило 5,3 миллиона гривен, выделенных из городского бюджета на ремонт автодорог.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В течение 2016-2018 годов руководство департамента незаконно продавало асфальтовую крошку (гранулят), которая оставалась после ремонта автодорог. Чиновники реализовывали тонны материалов подконтрольной фирме по ценам в пять раз ниже рыночных. Коммерсанты перепродавали продукцию уже по реальной стоимости. Полученные деньги организаторы сделки присваивали. К тому же чиновники мэрии вообще не имели права распоряжаться материалами строительства. Ведь они принадлежали коммунальному предприятию, которое является балансодержателем всех автомобильных дорог Харькова.

По заключению комплексной строительно-технической и экономической экспертизы из-за противоправных действий чиновников городскому бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,3 миллиона гривен. СБУ и полиция провели обыски по местам работы и проживания фигурантов дела, во время которых изъяли документацию с доказательствами сделки. Сейчас двум чиновникам, в том числе заместителю начальника департамента, сообщили о подозрении в растрате и присвоении средств в особо крупных размерах.

Напомним, ранее в СБУ заявили, что разоблачили должностных лиц Службы автомобильных дорог Николаевщины и местного облавтодора на присвоении почти 3 миллионов гривен, выделенных на ремонт дорог.