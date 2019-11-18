На Винниччине полиция с погоней и стрельбой задержала пьяного водителя трактора, который зацепил велосипедистку

В Винницкой области полиция открыла огонь по трактору, пьяный водитель которого задел велосипедистку, а потом начал убегать с места ДТП.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Винницкой области.

16 ноября в полицию поступило сообщение, что возле села Семаки произошло автопроисшествие, в котором пострадала местная жительница, которая с велосипедом шла по грунтовой дороге. Полученные ею повреждения оказались незначительными.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия 60-летний тракторист завел трактор и начал уезжать в поле. Один из сотрудников полиции залез на плуг и пытался добраться кабины, но водитель столкнул полицейского.

Чтобы остановить нетрезвого правонарушителя, полицейский сделал несколько выстрелов по колесам трактора, но транспортное средство не остановился. Через несколько часов полицейские задержали правонарушителя возле магазина в селе Чернятинцы. Как выяснилось, злоумышленник покинул трактор в лесополосе, где он застрял в грязи. Нетрезвый мужчина пришел домой, после чего сел за руль своего микроавтобуса и поехал в магазин.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения мужчины привлечены к административной ответственности согласно статьи 130 КУоАП. Также на него составили админматериалы за совершение ДТП и управление транспортным средством без документов. Кроме административной, водителю трактора придется нести уголовную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 286 УК Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») и части 2 статьи 342 («Сопротивление работнику правоохранительного органа»). Правонарушителю грозит ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Напомним, как в Черкассах водитель «Mercedes» на большой скорости сбил женщину, собрал обломки и сбежал с места ДТП – ему едва не устроили самосуд.