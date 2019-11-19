На Черниговщине аферист выдал себя за сотрудника СБУ и собирал с бизнесменов «пожертвования»

На Черниговщине СБУ задержала киевлянина, который использовал поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Киевлянин использовал документ, похожий на служебное удостоверение СБУ, при контактах с коммерсантами. Он просил бизнесменов предоставить деньги якобы на потребности участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы «пожертвований» достигали 100 тысяч гривен. Кроме того, он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу. Злоумышленника задержали, у него изъяли на автомат Калашникова российского производства.

Напомним, что ранее задержали жителя Одессы, который вымогал взятку у местного врача под видом сотрудника СБУ.