Портнов угрожал прокурору, который вел дело против него: «Придется вы***ть тебя, животное»

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины времен Януковича Андрей Портнов угрожал прокурору Александру Божко, который вел расследование уголовного дела против него.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо».

Сначала Портнов пообещал прокурору принять к нему «воспитательные меры». В дальнейшем Божко получил с десяток грубых и нецензурных сообщений. В некоторых из них бывший чиновник угрожал прокурору тюрьмой и изнасилованием неестественным способом. Номером, с которого отправляли сообщения Божко, пользуется Андрей Портнов – журналисты неоднократно брали у него комментарии именно по указанному телефону. С номера Портнова продолжили писать даже когда прокурор закрыл производство.

Прокурор ГПУ Александр Божко руководил расследованием дела Андрея Портнова около двух лет. Уголовное производство касалось возможного присвоения им денег двух столичных вузов, а также – вероятных злоупотреблений при избрании его членом Высшего совета юстиции, который ранее влиял на назначение и увольнение судей по всей Украине.

В начале 2019 года Печерский суд Киева обязал прокурора в течение месяца завершить расследование по делу Порнова. Прокурор Божко обратился с просьбой разъяснить – на основании чего судьи приняли это решение. И вскоре с номера Портнова ему написали снова.

«В тюрьму собирайтесь понемногу. Не слезу из вас. Выверну наизнанку всю вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена. А то, вижу, не услышал сигнал», - такой текст получил Александр Божко уже в апреле этого года.

В конце октября прокурор Божко снова получил угрозы:

«П***р, я вижу, что у тебя не все в порядке со слухом. Придется вы***ть тебя, животное недо******е, в тупой собачий рот. С уважением, Портнов».

Также Портнов угрожал Сергею Горбатюку, который ранее возглавлял управление специальных расследований, занимавшееся делами Майдана и производствами против чиновников времен Януковича. В 2017 году Горбатюк неоднократно получал угрозы.

«Я тебя в клетке буду возить и показывать как обезьяну. Я тебе пишу, чтобы ты знал, что у меня претензии именно к тебе. Чтобы ты знал, что спрошу именно с тебя. Время твое заканчивается, а спрашивать с тебя я буду очень жестко», - такой текст пришел сотруднику ГПУ около двух лет назад.

Поступали Горбатюку и сообщения более грубого содержания. Используя в своих формулировках грубую брань, автор текста называл чиновника ГПУ «вшивой собакой». Горбатюк рассказал, что из-за этого он обращался в Генеральную инспекцию. А та, в свою очередь, передала материалы в полицию. Правоохранители якобы открыли уголовное производство, но его судьба Горбатюку пока неизвестна. Бывший следователь отметил, что за два года полиция ни разу не обращалась к нему за показаниями.

Журналисты позвонили Портнову по номеру телефона, с которого ранее прокурору Божко поступали угрозы. Он отказался говорить с журналистами, отметив лишь, что это «замечательная история». Но вскоре «заговорил» Telegram-канал Портнова. Экс-чиновник подтвердил, что действительно писал Александру Божко и в очередной раз раскритиковал действия ГПУ:

«Друзья, это была именно моя переписка. Переписка с прокурором-преступником, наглым, самовлюбленным и тупым. И я повторно присоединяюсь ко всем словам этой переписки с единственным исключением – прошу генерального прокурора распространить ее и на себя».

Весной этого года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту угроз Александру Божко. Почти одновременно оно начало расследование и в отношении самого прокурора. ГБР открыло его по инициативе адвоката Портнова. Это произошло вскоре после того, как Божко начал получать первые угрозы. Госбюро даже готовило сотруднику Генпрокуратуры проект подозрения. Но пока его не вручили.

Само же бюро, которое ведет оба производства, неоднократно публично связывали с Андреем Портновым. Якобы бывший чиновник имеет значительное влияние на руководство этой структуры.