В Николаеве пенсионера обвинили в том, что он изнасиловал свою сводную пятилетнюю внучку

В Николаеве 65-летний мужчина подозревается в изнасиловании своей пятилетней сводной внучки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратилась мать девочки – ей подозреваемый приходится отчимом.

«По предварительной информации, женщина оставила дочь своему отчиму, деду пострадавшей, а когда забирала, обнаружила на её нижнем белье пятна крови», - сообщили в полиции.

С 65-летним мужчиной пока общаются следователи. По данному факту начали уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения. Продолжаются первоочередные следственные действия. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом.