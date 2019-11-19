В Львове призывник закрылся от военкома в квартире и позвал на подмогу соседей – те избили офицера

В Львове 18 ноября соседи призывника избили офицера военкомата.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного военкомата.

Военнослужащие принесли повестку одному из местных жителей, который ранее не явился в военкомат, за местом проживания по адресу улица Татарская 2-А. Мужчина попросил разрешения собрать личные вещи и удалился в квартиру.

«В это время призывник позвонил своим друзьям этажом выше. Сосед, который спустился, будучи в состоянии алкогольного опьянения предложил представителям военкомата выйти для беседы на улицу. Во время движения по лестнице гражданин нанес офицеру несколько ударов руками в голову», – говорится в сообщении.

После того, как офицер упал, его продолжили избивать. Немного позже к драке присоединился еще один жилец дома. Увидев на улице автомобиль патрульной полиции, нападавшие убежали в квартиру, и начали угрожать военному из окна.

Офицер написал заявление на нападавших. Личность одного из нападавших удалось установить.

Напомним, как в Харькове несколько блогеров с угрозами помешали сотрудникам военкомата, которые два последних месяца задерживали молодых людей прямо на улицах.