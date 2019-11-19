В Николаеве врачи подтвердили насилие над пятилетней девочкой – ее ранее судимого деда задержали

В Николаеве медики подтвердили повреждения наличие у пятилетней девочки телесных повреждений в области половых органов и задержали ее сводного деда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Как известно, в полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что оставила пятилетнюю дочь со своим 65-летним отчимом, а когда забирала, то заметила на её нижнем белье пятна крови.

«Девочку осмотрели врачи и подтвердили наличие у нее телесных повреждений в области половых органов. Ребенок указывает, что нанес их дедушка», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что 65-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Полицейские его задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины («Изнасилование»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом.