Николаевский апелляционный суд отпустил двоих членов «банды Апти» под домашний арест

Во вторник, 19 ноября, Николаевский апелляционный суд облегчил меру пресечения Ростиславу и Ярославу Рыбинским, которых задержали по подозрению в похищении человека и вымогательстве вместе с Апти Ислангириевым.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил адвокат Николай Герасимец.

Как известно, днем 1 ноября в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти Ислангириева и троих его подельников. Следствие установило, что в августе они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему. В течение двух дней суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. 14 ноября апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Апти Ислангириеву в виде содержания под стражей.

Адвокат Герасимец подал в апелляционный суд ходатайство, в котором просил отменить решение Центрального райсуда, которыми Рыбинских взяли под стражу на два месяца, и избрать меру пресечения в виде личного обязательства или установить залог. Аргументировал он необходимость облегчения меры пресечения тем, что отсутствуют риски, допущен ряд процессуальных нарушений, а также на данный момент нет доказательств причастности его подзащитных к преступлениям, в которых их подозревают.

Суд после того, как заслушал доводы сторон процесса, вынес решение, которым отцу и сыну Рыбинским избрал меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Что касается еще одного подозреваемого, Руслана Кравчука, то Николаевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об облегчении меры пресечения, и оставил его под стражей на два месяца.

Как сообщил собеседник «Преступности.НЕТ» в Нацполиции, электронных средств контроля сейчас в Николаевской области не хватает для всех подследственных, которых суд обязывает их носить.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.