СБУ задержала организатора и участников наркобизнеса, которые получали пгоставки метадона «с южного региона»

На территории Житомирской и Киевской областей Служба безопасности Украины задержала организатора и активных участников межрегиональной организованной группировки, которая занималась сбытом синтетического наркотика метадона на миллионы гривен.

Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Организовал наркобизнес житель Васильковского района Киевской области. К противоправной деятельности как курьеров и дилеров он привлек четырех ранее судимых за аналогичные преступления жителей столичного региона и Житомирщины.

По предварительной информации метадон дельцы получали от поставщиков с южного региона. Сбывали наркотики оптовыми партиями и в розницу через так называемую систему «закладок». Деньги от заказчиков наркоторговцы получали на специально открытые банковские счета, после чего сообщали место тайника с «товаром».

Наркотрафик работал интенсивно: только за последние 2 месяца дельцы сбыли «синтетики» на 2 миллиона гривен. Участников группы во главе с организатором правоохранители задержали по местам их проживания в двух регионах.

Во время одновременных 11 обысков помещений, которые использовались злоумышленниками для противоправной деятельности, изъяли синтетические наркотики и марихуану, большую сумму наличных, банковские карты, а также черновые записи с данными о движении наркотиков, дилеров, «клиентуру» и должников.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела, в частности установление и привлечение к ответственности поставщиков метадона. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения и объявления им подозрений.

Ранее сообщалось, что в Одессе СБУ задержала мужчину в футболке с надписью «Escobar», планировавшего наладить наркотрафик через Украину.