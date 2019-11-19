Суд избирает меру пресечения для Ляшко – прокуратура просит отправить его в СИЗО ОНЛАЙН

Бориспольский горрайонный суд Киевской области во вторник, 19 ноября, рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения экс-нардепу Олегу Ляшко, подозреваемому в нападение на нардепа от «Слуги народа» Андрея Геруса.

В зале суда ведется видеотрансляция заседания.

Как известно, Олег Ляшко 6 ноября напал на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представителя президента в Кабинете министров Андрея Геруса в аэропорту «Борисполь». 18 ноября Бориспольская прокуратура сообщила о подозрении лидеру «Радикальной партии» Ляшко за нападение на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

Прокуратура просит суд избрать для бывшего нардепа, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко меру пресечения в виде содержания под стражей. Ляшко подозревают в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 346 Уголовного Кодекса Украины («Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, что депутат Беленюк записал видео, как нардепам отбиваться от Ляшко и посоветовал «бросать прогибом».