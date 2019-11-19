В Италии арестовали двух украинцев, которые перевозили на яхте 74 мигранта

Фото - иллюстрация В Италии арестовали двух украинцев возрастом 31 и 39 лет, которые пытались незаконно доставить в страну 74 мигрантов из Ирака.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Береговая охрана Италии преградила путь дрейфующей яхте. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика. На борту маленького суденышка находилось 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из двух украинцев. Итальянская полиция арестовала украинцев за содействие нелегальной миграции.

Напомним, что в 2018 году итальянские пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно переправить на Аппенинский полуостров 71 мигранта. Контрабандисты вышли из николаевского порта и пересекли три моря на «забитой» мигрантами яхте.