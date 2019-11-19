Российский профессор, жестоко убивший свою аспирантку, пытался покончить с собой – ему не дали это сделать

Российский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката подозреваемого Александра Почуева.

- Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. (...) Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД, - сказал журналистам Почуев. - Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого.

Напомним, что 11 ноября суд в Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего преподавателя университета Соколова за убийство своей 24-летней сожительницы, аспирантки Ещенко. Соколов признал вину в этом преступлении. Следствие установило, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и утопил его части в реке Мойке.