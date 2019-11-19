На Николаевщине полицейские нашли у мужчины коноплю и оборудование для производства амфетамина

В Первомайском районе полиция нашла ус местного жителя коноплю и оборудование для производства амфетамина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Полицейские получили оперативную информацию о том, что 35-летний житель одного из сел района незаконно выращивает наркорастения. Во время обыска у него с приусадебного участка изъяли ухоженные кусты конопли, а в одной из комнат дома обнаружили лабораторию: оборудование, стеклянную посуду с остатками амфетамина, а также химические вещества различного состава.

Полицейские выяснили, что специальное лабораторное оборудование и вещества он приобрел на одном из сайтов сети интернет, и использовал для изготовления психотропа - амфетамин. Также установлено, что коноплю мужчина выращивал для собственного употребления.

Следователями Первомайского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам части 1 статьи 310 («Посев или выращивание снотворного мака или конопли») и части 1 статьи 313 Уголовного кодекса Украины («Незаконное приобретение и хранение оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Согласно санкций указанных статей предусмотрено наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

18 ноября по согласованию с местной прокуратурой правонарушителю сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как в Николаеве задержали двух подозреваемых в торговле амфетамином.