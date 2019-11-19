САП направила в суд обвинительный акт относительно экс-главы Запорожской ОГА, который в декларациях не указал имущества на ₴43 миллиона

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило досудебное расследование по делу в отношении бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как известно, его подозревают в непредставлении декларации за 2015 год и внесении недостоверных сведений в декларации в 2016 и 2017 годах. Подозрение ему вручили 9 июля текущего года.

Как уже сообщалось, чиновник в декларации за 2016 и 2017 годы внес недостоверные сведения о стоимости объектов декларирования, а также не указал имущество - объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 35 миллионов гривен и 8 миллионов гривен соответственно. Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

На данный момент обвинительный акт направлен в Антикоррупционный суд для рассмотрения по сути.

Напомним, что экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль был уволен еще 11 июня.