НАБУ и САП вручили подозрение экс-нардепу за то, что он не задекларировал ₴4,7 миллиардов долгов

Денис Дзензерский Детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва в декларировании недостоверной информации по 2015-2018 годы на сумму 4,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится на Facebook-странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Установлено, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 миллиарда гривен», – говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по статье 366-1 УК Украины. Поскольку экс-нардеп не находится по месту жительства, то подозрение ему отправили средствами почтовой и электронной связи.

Отметим, что 10 сентября в Национальном агентстве по предупреждению коррупции сообщили, что направили в НАБУ результаты проверки декларации нардепа от «Народного фронта» Дениса Дзензерского – после проверки декларации Дзензерского за 2017 год было установлено, что он не отразил сведения о своих финансовых обязательствах перед рядом банков на общую сумму более 6,7 миллиардов гривен.

Напомним, как САП направила в суд обвинительный акт относительно экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который в декларациях не указал имущества на 43 миллиона гривен.