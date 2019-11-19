В Николаеве неизвестные жестоко избили мужчину – якобы они не хотели возвращать ему долг

В Николаеве на улице Инженерной 19 ноября трое неизвестных напали на мужчину и жестоко избили его.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Трое мужчин возрастом около 30-35 лет побили четвертого, отобрали у него ключи от автомобиля, закрыли эту машину и скрылись.

Когда на место происшествия прибыла полиция, пострадавший отказался пояснять случившееся и писать заявление, у него нет претензий. При этом он признал, что знает, кто его избил. Пострадавшего мужчину увезла в больницу скорая помощь.

Сайт «Новости-N» сообщает, что мужчину избили из-за того, что не хотели возвращать ему долг.

«У пострадавшего сильные побои на лице: оно моментально опухло, стало синим, а глаз практически не видно. Вещи на парне после драки оказались разорванными. По утверждению родственников, которые приехали, узнав о случившемся, мужчина одолжил знакомым крупную сумму денег, которую должники возвращать не хотят. Таким образом они хотели расквитаться за свой долг», - сообщает издание.

Напомним, что в Вознесенске отдали под суд двух хулиганов, которые устроили стрельбу в кафе и избили посетителей.