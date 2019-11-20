СБУ по делу о легализации денег беглого олигарха Курченко задержала экс-главу Офиса крупных плательщиков

Евгений Бамбизов В Киеве 19 ноября СБУ задержала бывшего руководителя Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной Евгения Бамбизова.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«Бамбизов задержан вслед за Александром Гриценко, бывшим главой «Укрэксимбанка», и подозревается в том, что содействовал легализации доходов беглого олигарха Сергея Курченко по схеме покупки «Украинского медиа-холдинга». Бамбизов был тесно связан с бывшим главой ДФС Романом Насировым. Также вчера в антикоррупционном суде было зачитано обвинения самому Насирову. Текст обвинения, согласно новым правкам в процессуальном кодексе, разместился на четырех страницах. Также одним из контактеров Бамбизова является олигарх Виталий Хомутынник», – написал Бутусов.

Бутусов отметил, что задержание проходило под процессуальным руководством прокурора ГПУ Константина Кулика.

«Кстати, действующая заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив была назначена в 2013-м году Сергеем Курченко вице-президентом «Украинского Медиа Холдинга». Так что любопытно, как далеко зайдет Кулик в своем расследовании», - отметил журналист.

Евгений Бамбизов с июля 2018 года был исполняющим обязанности заместителя главы ГФС. Кабмин уволил его в мае 2019 года.

Напомним, как 16 ноября сотрудники СБУ по поручению Генпрокуратуры задержали Александра Гриценко. Печерский райсуд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере 2,9 миллиона гривен, прокуратура просила взять его под стражу с возможностью выйти их СИЗО под залог в 100 миллионов гривен.

После задержания Гриценко набсовет «Укрэксимбанка» решил провести конкурс на нового главу правления. Гриценко был назначен на пост председателя правления «Укрэксимбанка» наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего «Укрэксимбанк» с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.

19 ноября выяснилось, что Александр Гриценко проходит по делу №12013220540000400 от 31 января 2013 по факту создания в феврале 2010 года бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением преступной организации и обвиняется в содействии снятию арестов с депозитов и залогов по выданному банком кредиту на 160 миллионов долларов на покупку «Украинского Медиа Холдинга».

Также напомним, как в начале 2017 года СБУ разоблачила сотрудников Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, вымогавших 70 миллионов гривен за возмещение НДС.