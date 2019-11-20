Бужанский заявил в ГБР на Вятровича, который на День памяти жертв голодоморов заказал у строительной фирмы банкет на полмиллиона гривен

Вятрович Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Максим Бужанский обратился с заявление в Государственное бюро расследований по факту возможной растраты денежных средств экс-главой Украинского института национальной памяти Владимиром Вятровичем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Речь о том, как Институт национальной памяти, который на тот момент возглавлял Вятрович, заказал у строительной компании «банкет» на День Голодомора в 2018 году. Также он привел выдержку из этого меню.

«Была организована некая трехдневная, если не ошибаюсь конференция, приглашены 400 участников. Забегая вперед, скажу, что не было и половины, велась фотосъемка, там всё видно. На кормление этих виртуальных персонажей, Институт Национальной Памяти в лице Вятровича заказал милые фуршеты. Почти на полмиллиона гривен. У, как это наверно делает каждый из вас, строительной компании. Спасибо, что не у дворников», – написал он.

По словам Бужанского, бенефициаром ООО «Строительная компания «КВАДР», которая якобы занималась организацией этого «банкета», является кипрской оффшорной компанией.

По заявлению нардепа 19 ноября было открыто уголовное производство по части 4 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Как известно, Владимир Вятрович в сентябре 2019 года ушел с должности председателя Украинского института национальной памяти, которую он занимал последние пять с половиной лет.

Напомним, что ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Максим Бужанский призвал одесситов отстаивать памятники города, которыми горожане дорожат, а тем, кто отбивал барельеф маршалу Жукову «дать п**ды».