На Киевщине пенсионер МВД напал на полицейских, требуя освободить задержанного разбойника

В Яготине вооруженный мужчина, представившись начальником отдела полиции, напал на полицейских, освобождая задержанного злоумышленника.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

В автомобиле ехали полицейские, сопровождавшие задержанного злоумышленника в отдел полиции. Им преградила дорогу машина, из которой вышел мужчина с пистолетом в руках, выкрикивая, что он начальник полиции.

В тот день в городе Яготин полицейские задержали злоумышленников, которые в Переяслав-Хмельницком с оружием напали на одну из фирму, которая занимается горюче-смазочными материалами.

Приведя оружие в боевую готовность, нападающий требовал у правоохранителей отпустить подозреваемого в разбойном нападении.

Мужчину быстро обезвредили бойцы КОРДа, забрали у него оружие и одели наручники. В качестве вещественного доказательства у него изъято устройство для отстрела резиновыми пулями «ПМР». Нападавшим оказался 50-летний местный житель, пенсионер МВД.

По факту угрозы правоохранителям и самовольное присвоение властных полномочий полиция открыла два уголовных производства по части 1 статьи 345 и по части 1 статьи 353 Уголовного кодекса Украины. По этим двум статьям УК мужу объявлено о подозрении. Меру состоятельного мероприятия ему изберет суд.

Напомним, как в Киеве пьяная группа парней избила полицейского, который сделал им замечание.