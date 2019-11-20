В Николаеве нетрезвый «общественный борец с коррупцией» напал на патрульного

Ночью во вторник, 19 ноября, в Николаеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил патрульного, который предложил ему пройти освидетельствование в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 23:00 мужчину в состоянии алкогольного опьянения заметил сотрудник патрульной полиции. Мужчина на остановке общественного транспорта «Водопроводная» распивал спиртное. Полицейские сделали николаевцу замечание и предложили пройти медицинское освидетельствование. Он добровольно согласился, однако уже в медицинском учреждении начал вести себя агрессивно, провоцировать конфликт с правоохранителями, а затем напал на патрульного полицейского, ударив в грудь.

Злоумышленника доставили в Центральный отдел полиции, где он был задержан следователями в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Правонарушителем оказался работник общественной организации - инспектор по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 345 («Умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей»). За совершенное уголовное преступление задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Сейчас 25-летний лейтенант полиции инспектор патрульной полиции проходит медицинское обследование, предварительно врачи диагностировали у него ушиб грудной клетки. В ближайшее время следователи вручат злоумышленнику подозрение в совершении преступления, а суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, как в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отреагировал и полицейский начал его задерживать.