В Николаеве мужчина под кайфом пристал к посетителям бара и ударил одного ножом в шею – раненый сам пытался догнать обидчика

В Николаеве возле Варваровского моста 19 ноября мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил конфликт с посетителями бара и ранил одного из них ножом в шею.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о том, что у заведения вблизи Варваровского моста происходит драка, поступило в полицию около 19:30.

Прибыв по вызову, полицейские роты полиции особого назначения стали свидетелями того, что от бара убегает человек, а его пытается догнать другой, который был в крови и держался за шею. Спецназовцы сразу же задержали беглеца и по следам от пятен крови нашли орудие преступления - нож, который тот выбросил.

Выяснилось, что за несколько часов до этого, нападающий пришел в бар, в котором уже отдыхал пострадавший со своим товарищем. Незнакомец цеплялся к мужчинам, а когда те вывели его из заведения, обиделся и со временем вернулся уже с ножом.

Вызвав обоих на улицу, злоумышленник ударил ножом одного из мужчин в шею и бросился бежать. Находясь в шоковом состоянии, потерпевший побежал за обидчиком, пытаясь его задержать.

В медицинском учреждении врачи диагностировали у 36-летнего пострадавшего проникающее колото-резаное ранение шеи с повреждением артерии и провели неотложную операцию. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.

По данному факту следователи Центрального отдела полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»). 37-летнего злоумышленника, который находился в состоянии наркотического опьянения, правоохранители задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

В ближайшее время ему объявят о подозрении в совершении преступления и изберут меру пресечения. За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.