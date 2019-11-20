На Николаевщине мужчина устал нести сумки и попробовал угнать два «Жигули» – после неудачи он обокрал один из них и поджег окурком

В Николаевской области мужчина после неудачной попытки угнать автомобили «ВАЗ» обокрал один из них и поджег окурком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

27-летний мужчина, поссорившись со своей сожительницей, собрал вещи и отправился к родителям в Витовский район. В селе Центральное Снигиревского района, по словам подозреваемого, дорогой он устал нести тяжелые сумки, поэтому, увидев припаркованные на автостоянке «ВАЗ», решил воспользоваться чужим транспортным средством.

Злоумышленник подошел к машине, которая была незапертой, беспрепятственно попал внутрь, однако завести не смог. Оставив безрезультатные попытки поехать на этом авто, он пошел к припаркованному рядом другому «ВАЗ». В этом случае он ломом разбил водительское боковое стекло. Но ни с помощью соединения проводов зажигания, ни путем подбора имеющихся у него ключей и неоднократных попыток подтолкнуть авто, он завести автомобиль так и не смог, поэтому решил поживиться имеющимся в салоне имуществом.

Завладев автомагнитолой, видеорегистратором и другими вещами владельца, злоумышленник пошел, но, оставив на водительском сиденье окурок, спровоцировал еще и пожар в автомобиле.

Принятыми мерами в течение нескольких часов полицейские Снигиревского отдела полиции установили и личность мужчины и его местонахождение.

По согласованию с местной прокуратурой 19 ноября следователи сообщили ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»).

Кроме того, полицейские изъяли у злоумышленника орудия преступления, а также похищенное у автовладельца имущество. За это вор нести уголовную ответственность по части 1 статьи 185 УК Украины («Кража»).

Сейчас следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до восьми лет заключения с конфискацией имущества.