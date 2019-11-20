В Берлине неизвестный убил сына экс-президента Германии во время лекции

Нападение произошло в больнице, где 59-летний Фритц читал лекцию. Он скончался на месте от полученных ранений. Также серьезные ранения получил слушатель лекции, который пытался защитить мужчину. Полицейские задержали вероятного нападавшего. Его мотивы пока неизвестны.

Как известно, Фритц фон Вайцзеккер последние несколько лет возглавлял клинику в Шарлоттенбурге. Его отец Рихард фон Вайцзеккер, был президентом ФРГ в 1984-1994 годах.

Ранее сообщалось, что во Франции задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на Макрона в 2018 году.