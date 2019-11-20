Две 55-летние жительницы Южноукраинска отдали мошенникам 5 тысяч евро под предлогом получения подарков от поклонников из США

В Южноукраинске в течение месяца в полицию поступили заявления от двух местных жительниц 55-ти лет о том, что они обе стали жертвами мошеннических действий при схожих обстоятельствах общения с «иностранцами».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В сети интернет женщины познакомились с иностранцами, которые назвались американцами, и начали с ними переписываться.

Впоследствии пострадавшим поступили сообщения якобы из пограничной службы о том, что из США им пришли две ценные посылки. Но, в связи с тем, что уже длительное время их никто не забирал, теперь получить посылки можно, заплатив по 2500 евро штрафа.

«Аферисты оказались настолько убедительными, что уговорили пострадавших перевести указанные деньги на их счета, и заставили поверить, что стоит потратиться, чтобы получить такие ценные зарубежные подарки. Когда заявительницы остались ни с чем и к тому же иностранные друзья внезапно прекратили интернет-общения, поняли, что попали в ловушку мошенников», – говорится в сообщении.

Следователями Южноукраинского отделения полиции по указанным фактам проводится расследование уголовных производств, начатых по признакам части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Сейчас полицейские устанавливают злоумышленников.

Напомним, как в США брачный аферист втирался в доверие к женщинам и отобрал у них миллион долларов.