На Николаевщине двух убийц пенсионерки приговорили к 15 годам лишения свободы

Вознесенский городской суд 12 ноября признал виновными двух жителей села Сухой Еланец Новоодесского района в убийстве 79-летней односельчанки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление случилось в декабре 2017 года. Мужчины возрастом 20 и 33 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в домовладение жительницы села, напали на нее и нанесли около 25 ударов руками в голову. Они требовали сообщить им, где находятся деньги. От полученных травм женщина погибла. После убийства злоумышленники забрали 1300 гривен и продукты питания.

Суд осудил обвиняемых за убийство и разбой и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет каждому.