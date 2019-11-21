В Николаеве женщина обстреляла мужчин, которые пришли осмотреть залоговую квартиру

В четверг, 21 ноября, в Николаеве женщина начала стрелять по сотрудникам банка, которые пришли смотреть залоговую квартиру.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

К жителю Заводского района по улице Корабелов, который задолжал финансовому учреждению около 150 тысяч гривен, пришли якобы работники банка, чтобы проверить состояние квартиры, которая находится в залоге и находится в собственности банка.

Сначала дверь хозяева не открывали, а потом вышла мать должника с пистолетом, предварительно, Флобер, и выстрелила в ногу одному из мужчин. Сейчас пострадавший проходит медицинское обследование.

На месте происшествия обстоятельства инцидента выясняет следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции. Сведения по данному факту внесены в Единый журнал учета.

Напомним, как в Николаеве жильцы дома по улице Лазурная пожаловались на действия коллекторов, которые уже несколько раз обливали кровью двери и лифт подъезда из-за должницы.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве 11 октября сотрудники полиции и СБУ пресекли преступную деятельность коллекторов финансовой организации «Ваша Готівочка», которые, используя угрозы причинения тяжких телесных повреждений и запугивания граждан, вынуждали их к выполнению гражданско-правовых обязательств.