САП вручила мэру Львова Садовому подозрение о злоупотреблении властью

Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила городскому голове Львова Андрею Садовому подозрение в злоупотреблении властью.

Об этом сообщил сам Садовой, опубликовав видеообращение в Facebook.

– Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. О чем идет речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 миллиона гривен.

Начиная с 2015-2016 годов и далее - блокировка со всех сторон. На уровне власти государства, генеральной прокуратуры... За то время компания CTP построила парки в Румынии, в других странах. Это третий по объему инвестор, который инвестирует в промышленное имущество. Они намерены создать здесь во Львове три тысячи новых рабочих мест. С тех пор, с 2016 года, прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Такие реалии нашего времени, будем бороться и будем побеждать, – сказал мэр Львова.