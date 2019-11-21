В Николаеве апелляционный суд направил на новое рассмотрение дело шпиона ФСБ, приговоренного к трем годам тюрьмы за госизмену

Вадим Карпов Николаевский апелляционный суд рассмотрел жалобу прокуратуры Одесской области на приговор Вадиму Карпову с позывным «Композитор», которого за госизмену наказали тремя годами лишения свободы, и направил дело на новое рассмотрение.

Соответствующее решение коллегия в составе судей Натальи Чебановой-Губаревой, Николая Миняйло и Елены Фарионовой вынесла в четверг, 21 ноября, передаёт корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в своей апелляционной жалобе прокурор просил отменить приговор, вынесенный судом первой инстанции из-за мягкости наказания, что не соответствует санкции статьи, а также за ряд процессуальных нарушений во время рассмотрения производства и неверного применения норм закона. Сторона обвинения просила назначить осужденному приговор в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В своем последнем слове Карпов просил коллегия оставить приговор суда первой инстанции в силе, и заявил, что раскаивается в содеянном.

Коллегия апелляционного суда, выслушав доводы обеих сторон процесса частично удовлетворила жалобу прокурора и отменила приговор Приморского райсуда Одессы, и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Также суд постановил, что Карпов на следующие два месяца будет содержаться под стражей.

Напомним, что 12 июля 2018 года Приморский районный суд Одессы приговорил Карпова к трем годам лишения свободы и засчитал ему срок содержания под стражей по «закону Савченко».

Установлено, что Карпов шпионил на российские спецслужбы с 2015 по 2018 год. Информацию он передавал старшему оперуполномоченному Управления ФСБ по Черноморскому флоту Воронину Павлу Сергеевичу. Чтобы получать информацию, он «завербовал» сотрудника Службы безопасности Украины в Одесской области, но последний сообщил об этом обстоятельстве и спецслужба начала передавать Карпову ложную информацию и одновременно документировала факт шпионажа.

В суде Карпов признал вину. Он пояснял, что решился на преступление, поскольку ему нужны были деньги на лечение онкобольного отца, который страдал онкологическим заболеванием и нуждался стоимостного лечения. Также он говорил, что у него на иждивении находится мать пенсионного возраста и два малолетних ребенка. По его словам, он не осознавал общественную опасность от совершенного и нанести ущерб государству не желал. Суд признал раскаяние смягчающим обстоятельством.

Как сообщалось в сюжете ТСН, Карпов с позывным «Композитор» передавал информацию российским спецслужбам на специально защищенном носителе. Его куратор из ФСБ представляется как Павел Кирсанов. Его настоящее, засекреченное, имя - Павел Воронин и он потомственный чекист. Его отец Сергей Воронин - ветеран ФСБ.