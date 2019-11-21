Суд отправил в СИЗО 65-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании своей сводной малолетней внучки

В четверг, 21 ноября, Ленинский районный суд Николаева избрал меру пресечения для 65-летнего мужчины, который подозревается в изнасиловании 5-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в полицию обратилась мать девочки, которая рассказала, что оставила пятилетнюю дочь со своим 65-летним отчимом, а когда забирала, то заметила на её нижнем белье пятна крови. Позже медики подтвердили повреждения наличие у пятилетней девочки телесных повреждений в области половых органов и задержали ее сводного деда. В полиции отметили, что 65-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. Полицейские его задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 13-летняя девочка забеременела после связи со своим отчимом.