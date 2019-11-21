Украина экстрадировала в США подозреваемого в киберпреступлениях иностранца

Генеральная прокуратура Украины экстрадировала гражданина Литвы в США.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Мужчина разыскивался длительное время американскими правоохранительными органами по подозрению в совершении десяти серьезных транснациональных киберпреступлений и был задержан в результате спецоперации органами Нацполиции в октябре этого года на территории Украины.
Генпрокуратура Украины приняла решение об его экстрадици в США в упрощенном порядке и сегодня его передали компетентным органам этой страны.
В ведомстве называют этот пример сотрудничества уникальным, поскольку это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке.
Ранее сообщалось, что адвокаты олигарха Фирташа, владеющего николаевским портом, затягивают его экстрадицию в США.