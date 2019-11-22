Нигерийский заключенный в тюрьме продолжил заниматься мошенничеством в интернете и получил миллион долларов

Житель Нигерии Хоп Олусегун Арок, заключенный на 24 года в тюрьму строгого режима, сумел провести международную аферу и получить миллион долларов.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на CNN.

Мужчину осудили четыре года назад за мошенничество в интернете. В тюрьме он взялся за старое, организовал в интернете преступное сообщество и обманул жителей разных стран. Заключенным запрещено пользоваться телефонами, но у Арока он почему-то был.

На украденные деньги нигериец купил дома в дорогих кварталах и несколько роскошных автомобилей. Все зарегистрировал на имя супруги. Во время своего заключения Арок попадал в больницу по неизвестной причине. Вместо того, чтобы возвращаться потом в тюрьму, он встречался с женой и детьми.

Сейчас полиция выясняет, кто был сообщником осужденного, кто разрешил ему пользоваться телефоном в тюрьме и помогал встречаться с супругой. Следователи пока не разглашают информацию о том, жители каких стран стали жертвами нигерийца.

Напомним, что ранее на Черниговщине аферист выдал себя за сотрудника СБУ и собирал с бизнесменов «пожертвования».