Жители Николаевщины обогатили мошенников на 61 тысячу, когда по предоплате отдавали деньги за токарный станок, прицеп, вольер и дрова

За один день жители Николаевской области отдали мошенникам 61 тысячу гривен при покупке якобы существующих товаров.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратился николаевец с сообщением о том, что он стал жертвой мошенников. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов нашел по выгодной цене токарный станок. Продавец сообщил, что товар в наличии и он может его переслать по почте, однако деньги нужно перечислить на карточный счет. Мужчина согласился, но когда перечислил «продавцу» более чем 12 тысяч гривен, связь с ним оборвалась.

Таким же образом аферисты завладели деньгами жительницы Витовского района, которая хотела приобрести через интернет прицеп-самосвал и перечислила на счет аферистов более чем 41 тысячи гривен однако товар так и не получила.

На интернет-мошенников наткнулись и жители пгт. Доманевка и Витовского района. Так, мужчина хотел приобрести вольер для животных и перечислил более чем 5 тысяч гривен аферистам, а женщина покупая дрова, лишилась более чем 3 тысячи гривен.

Следователями по данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание мошенников

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными при покупке-продаже на сайтах, не спешите отдавать свои деньги. Если же вы все-таки стали жертвой мошеннических схем, срочно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или звоните 102.

Напомним, как две 55-летние жительницы Южноукраинска отдали мошенникам 5 тысяч евро под предлогом получения подарков от поклонников из США.