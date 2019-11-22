Во Львове водитель грузовика заблокировал нарушителя, за которым гнались патрульные

Во Львове водитель грузовика помог патрульным задержать водителя «BMW», который находился в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

Патрульные увидели, как автомобиль «BMW» двигается по полосе для общественного транспорта. Водитель требования об остановке проигнорировал и попытался уехать, при этом неоднократно подвергая опасности других участников дорожного движения.

«Автомобиль «BMW» удалось остановить, образовав искусственный затор. Спасибо водителю грузовика, который своим транспортным средством не дал нарушителю возможности бежать дальше. У 31-летнего водителя «BMW» обнаружили признаки наркотического опьянения. Он отказался от проверки. На мужчину оформили три админматериала: за управление в состоянии наркотического опьянения, протокол за невыполнение требований об остановке и за движение по полосе для общественного транспорта. Автомобиль нарушителя забрал трезвый водитель», - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Луганской области патрульный пришел на помощь пострадавшим в ДТП.