На Николаевщине нашли мужчину, который летом выбрасывал в лесопосадке гранатометы – на этот раз у него и изъяли наркотики и патроны

В Николаевской области 21 ноября сотрудники полиции и СБУ установили бывшего военнослужащего, который хранил три ручные противотанковые гранатомета, патроны и наркотики.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Еще летом неподалеку села Капустино Витовского района во время несения службы наряд патрульных полицейских заметил мужчину, который нес мешок. Заметив патрульных, неизвестный бросил в овраг то, что нос, и сбежал. Подойдя к мешку, полицейские увидели, что там находится оружие.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического подразделения ГУ Нацполиции в Николаевской области. Согласно выводам специалистов, найденные предметы, были снаряженными гранатометы, которые находились во взрывоопасном состоянии. Тогда же опасная находка была изъята и направлена ​​на исследование с последующим уничтожением.

В результате принятых оперативных мероприятий личность мужчины правоохранители установили, что им оказался 32-летний местный житель, который проходил контрактную службу в одной из воинских частей Николаевского гарнизона.

Получив разрешение суда, 21 ноября правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника, во время которых изъяли пулеметную ленту с 14 боевыми патронами калибра 7,62 и один калибра 308 образца НАТО, а также наркотическое вещество - соли.

По словам мужчины, гранатометы и боеприпасы он добыл во время тренировочных учений на полигоне.

Сейчас по согласованию с военной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта»), санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Напомним, как в Николаеве суд приговорил к шести годам десантника, который «для самообороны» хранил дома арсенал гранатометов и боеприпасов.