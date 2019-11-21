В Украине за неделю задержали уже второго террориста ИГИЛ – его разыскивал Интерпол за убийство

В Житомире 21 ноября задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за совершение убийства и террористическую деятельность в составе ИГИЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

30-летний мужчина родился в Луганской области, но затем переехал в Россию, где и проживал длительное время.

«По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп», - уточнили правоохранители.

На территории Украины он прятался, чтобы избежать ответственности за убийство. Решается вопрос об его экстрадиции. Отмечается, что задержание проводили члены КОРД - полиции особого назначения.

Напомним. ранее СБУ задержала одного из лидеров «ИГИЛ» – он приехал по фальшивому паспорту и легализировал свое нахождение в Украине.