В Николаеве задержали воровку, которая промышляла кражами в больницах – у нее нашли 15 кошельков

В Заводском районе Николаева задержали 44-летнюю женщину, которая совершила серию краж имущества у пациентов и посетителей николаевских больниц.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержанная ранее неоднократно судима за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Женщина промышляла кражами, пользуясь тем, что люди временно не следили за своими вещами, или отсутствием пациентов в больничных палатах.

В жилье преступницы провели обыск и изъяли кошельки, рюкзаки, женские и мужские сумки, флэш-накопители, банковские карты. Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Устанавливается причастность подозреваемой к другим, аналогичным, преступлениям. С этой целью устанавливаются возможные потерпевшие, которые ранее не обращались в полицию. Гражданам, которые узнали на фото свое имущество, следует обратиться с заявлениями в Заводской отдел полиции по адресу: улица Белая, 44, или по телефону: (093) 914-61-14.

Напомним, ранее задержали жителя Николаева, который недавно вышел из тюрьмы и снова попался на краже.