В Черновицкой области пограничники открыли стрельбу по контрабандистам, есть раненые

Сотрудники погранотряда в Сокирянском районе Черновицкой области вечером 21 ноября открыли огонь по автомобилю контрабандистов. Были ранены три человека.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужба.

Около 23:00 возле села Гвоздовцы на границе с Молдовой погранотряд заметил нескольких человек, которые грузили в автомобили сигареты. Увидев пограничников, они сели в машины и начали убегать.

«При попытке задержания беглецы проигнорировали законные требования наряда остановиться и направили одно транспортное средство на пограничников, чем создали явную угрозу их жизни и здоровью. Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей», - сообщили в ГПСУ.

После этого автомобиль уехал в сторону села, а через некоторое время в центральную районную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.

В Черновицкую область срочно отправился глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Пограничники сообщили в полицию Черновицкой области о преступлениях по ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа), ст. 345 (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), а в Государственную фискальную службу - по ст.204 (незаконная перевозка подакцизных товаров) Уголовного кодекса.

Напомним, в Черновицкой области пограничники со стрельбой задержали автомобиль, пытавшийся прорваться через границу.