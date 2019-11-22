В Новой Одессе «ВМW» сбил женщину, переходившую дорогу на «зебре» – пострадавшую госпитализировали

В четверг, 21 ноября, в Новой Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля и пешехода, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В 16:45 возле дома №172 по улице Центральной водитель, управляя автомобилем «ВМW», совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия 60-летнюю женщину-пешехода с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее средней тяжести телесное повреждение»), предусматривающей наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, как в Николаеве насмерть сбили пешехода – один из автомобилей скрылся с места ДТП.