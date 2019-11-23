«Без/ответственное хранение»: Кому отдает Николаевская ГФС изъятое нелегальное топливо

Ранее экс-сотрудник УМВД в Николаевской области Игорь Блошко заявил, что в июне 2019 года первый заместитель Главного управления ГФС в Николаевской области Александр Фролов, который курирует налоговую милицию, подписал договор «О предоставлении услуг ответственного хранения» с фирмой «Викос Юг», директор которой не имеет к ней никакого отношения.

После этого в «Викос-Юг» предоставили письмо с печатью и за подписью директора фирмы Александра Гулиева, в котором обвиняют СБУ в давлении на фирму.

Примечательно, что если сравнить подписи Гулиева в этом обращении и в договоре о хранении ГСМ между ООО «Викос Юг», то легко заметить, что они отличаются друг от друга.

Сама фирма готова нести ответственность, тратить время, место и другие ресурсы за хранение изъятого ГУ ГФС Николаевщины имущества всего за 210 гривен.

Согласно информации в системе проведения электронных закупок «ProZorro», этот договор – единственные отношения между фирмой и органами власти или бюджетными предприятиями. В 2018 году фирма «Викос Юг» безуспешно участвовала в торгах госпредприятия «Одесский торговый морпорт» на поставку дизельного топлива.

Александр Гулиев Интересная личность и самого директора этой фирмы Александра Гулиева. Его жена якобы уже говорила, что он на самом деле работает столяром, образ его жизни не сильно похож лайфстайл топ-менеджера.

В октябре прошлого года у него по месту жительства в селе Черноморка, улица Приморская, 58, в Очаковском районе нашли коноплю. 15 января 2019 года суд оштрафовал его за растущий куст по части 1 статьи 106-2 Кодекса Украины об админнарушениях («Незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли»), а в сентябре его уже признали виновным за хранение почти 800 грамм «травы» согласно Уголовному кодексу – по части 2 статьи 309 УК.

Конечным бенифициаром фирмы «Викос Юг», которая основана в 2012 году указан некий Алиев Олег Мажнунович. Его адрес указан тоже в одном из сел Очаковского района – Куцуруб.

Имя Алиева связано с рядом других компаний. В частности, ООО «Базука», которой отдали на хранение 11 тысяч контрабандных велосипедов на 17,13 миллионов гривен. Их планировали якобы «уничтожить», но вмешался тогдашний глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Он заявил, что их нужно отдать детским домам и бедным семьям.

Кроме «Базуки» Алиев Олег Мажнунович значится основателем фирм «Олми-Агрос», «Ок-Ойл Логистик», «Золотой дракон-8888», «Наше дело Ок», «Фрог агросервис» и благотворительной организации «Агапи».

В свою очередь в этих фирмах руководителями часто числится другие лица, которые в свою очередь в документах также являются или основателями или директорами подобных фирм.

К примеру, Гулиева Наталья Викторовна, которая, как и директор «Викос Юг» Александр Гулиев проживает по тому же адресу в Черноморке (вероятно, что это его жена), также является соучредителем и руководителем ряда компаний.

А теперь снова вернемся к договору о хранении изъятого фискалами имущества фирмой «Викос Юг». В документе указано, что это имущество может находиться за двумя адресами: Одесса, улица Генерала Цветаева, 3/5 или же в пгт Хлебодарское Беляевского района, на 12-м километре дороги Одесса-Кучурганы.

На днях, как рассказал собеседник «Преступности.НЕТ» в правоохранительных органах, в эти места «хранения» наведались сотрудники СБУ и ГБР, которые искали изъятое налоговиками топливо.

В Одессе по указанному в договоре между «Викос Юг» и Николаевской ГФС адресу оказалось помещение, в котором просто физически не могут находиться тонны топлива. А вот в Беляевском районе – территория больше похожа на свалку. Тут также не нашли «хранимое» топливо.

Судя по фото, на месте хранения изъятого топлива, его можно и купить

Возникает вопрос - как николаевские налоговики, которые должны бороться в том числе и с фиктивным предпринимательством, заключили договор с фирмой с признаками фиктивности? И где топливо?

Можно предположить, что «Викос Юг» просто юридическая прокладка. Просто представим схему: у незаконной АЗС изымают топливо, фактический владелец из-за боязни претензий и уголовной ответственности или больших штрафов просто не предъявляет претензий к ГФС, «безхозное» топливо отдают на «хранение» в ООО «Рога и копыта», а потом – «Рога и копыта» снова продает «хранимое» топливо на АЗС уже «нужных» людей. Но тут уже дело более за компетентными правоохранительнми органами.