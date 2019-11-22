Полицейские задержали разбойника, который с ножом отобрал у николаевца планшет – оказалось, его уже разыскивали за кражу

В Николаеве полицейские оперативно задержали за разбойное нападение на местного жителя мужчину и выяснили, что задержанный уже находится в розыске за кражу.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

21 ноября около 19:00 в полицию обратился 35-летний житель Корабельного района и рассказал, что он стал жертвой разбойного нападения. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что в дом потерпевшего пришел его наглядно знакомый. Злоумышленник, угрожая ножом, вошел в дом и потребовал, чтобы хозяин отдал ему свой планшет. После того, как домовладелец отказал, гость начал его бить. Когда пострадавший упал на пол, нападающий отобрал планшет и исчез.

По приметам полицейские начали отработку прилегающей территории и уже через полчаса заметили похожего по описанию человека. Во время проверки у гражданина был обнаружен нож и имущество заявителя.

Мужчину доставили в отделение полиции, где он был задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. В дальнейшем установили, что задержанный находится в розыске за совершение кражи на территории Новоодесского района.

Следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении преступнику о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, как в Николаеве задержали угнанную в Черкассах «Mazda», а потом оказалось, что и водитель был в розыске за ряд преступлений.