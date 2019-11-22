На Житомирщине суд постановил выплатить ₴300 тысяч компенсации ГАИшнику, которого судили за преследования «автомайдановцев»

В Житомире суд постановил выплатить 300 тысяч гривен компенсации сотруднику ГАИ Виктору Тищенко, которого судили за фальсификацию протокола на участника поездки в Межигорье.

Об этом у себя в Facebook сообщил юрист и участник «Автомайдана» Роман Маселко.

Юрист напомнил, что во время поездки в резиденцию Виктора Януковича в Межигорье инспектор Тищенко составил протокол на активиста Сергея Прохора за то, что он якобы не остановился по требованию сотрудника ГАИ. Маселко утверждает, фальсификация была настолько очевидной, что прокуратура быстро закончила расследование и передала обвинительный акт в отношении сотрудника ГАИ в суд.

«И тут началось. Суд дважды оправдывал ГАИшника и дважды апелляционный суд отменял приговор. Но на третий раз оправдательный таки устоял в апелляции. А главное, в декабре 2018 года его освятил новый Верховный Суд. Судьи решили, что прокуратура не доказала умысла ГАИшника при подделке документа», — пишет он.

После этого сотрудник ГАИ потребовал выплаты компенсации за то, что он 45 месяцев находился под следствием. В итоге суд удовлетворил требование и присудил выплатить Тищенко 300 тысяч гривен. По мнению суда, сумма в 300 000 грн будет способствовать восстановлению эмоционального состояния истца, в том числе «отвечать принципам разумности и справедливости».

Напомним, Президент Зеленский встретился с семьями погибших активистов Майдана и потребовал от силовиков результата в расследовании преступлений против активистов.