Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Габинета новым председателем Хмельницкой областной государственной администрации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указом №864/2019 от 21 ноября президент Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА. Новым руководителем ОГА стал Дмитрий Габинет, который до этого был помощником нардепа от «Слуги Народа» Николая Стефанчука.

Также Габинет работал преподавателем на одной из кафедр Хмельницкого университета управления и права, где изучал правоведение. Во время парламентских выборов 2014 года был наблюдателем в одномандатном избирательном округе №187, где представлял партию «Сильная Украина» Сергея Тигипко.

Напомним, ранее Президент Зеленский в Харькове представил нового главу ОГА и дал ряд поручений по разрешению проблем в «Укроборонпроме».