В Николаеве мужчина завел в баре новых знакомых – позже они его избили и ограбили

В Николаеве 21 ноября задержали троих мужчин, которые после отдыха в баре избили и ограбили местного жителя.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Пострадавший познакомился со своими обидчиками в баре 13 октября. Там они вместе распивали спиртные напитки.

Когда мужчины расходились, примерно в 04:00, возле супермаркета по проспекту Богоявленском нетрезвые молодые 25-ти и двое 24-х годов затеяли драку. Во время конфликта заявитель выпустил на землю мобильный телефон, чем и воспользовались нападавшие. Они отобрали телефон и скрылись. Также заявитель утверждает, что грабители забрали у него еще и 12 тысяч гривен.

Всех троих полицейские разыскали 21 ноября. У одного из них изъяли мобильный телефон пострадавшего.

Следователи инкриминируют злоумышленникам часть 2 статьи 186 Уголовного кодекса («Грабеж»), за совершенное уголовное преступление им грозит до шести лет заключения. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Напомним, как в Николаеве возле Варваровского моста мужчина в состоянии наркотического опьянения устроил конфликт с посетителями бара и ранил одного из них ножом в шею.