В Вознесенске задержали двух наркодилеров – у них изъяли семь килограммов марихуаны

В Вознесенске в четверг, 21 ноября, задержали двоих местных жителей, которые сбывали каннабис.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Двух мужчина 44-х и 39-ти лет задержали при очередной продаже дозы наркотика.

В ходе обысков у злоумышленников изъято около семь килограмм каннабиса и полученные в результате преступной деятельности деньги.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятого наркосырья составляет более 200 тысяч гривен.

По согласованию с процессуальным руководителем Вознесенской местной прокуратуры, следователями правонарушителям сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в США компания объявила вакансию дегустатора медицинского каннабиса и обещает зарплату в 3 тысячи долларов.