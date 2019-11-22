На Днепропетровщине мужчина предлагал подросткам курить с ним «спайсы» – одного парня уже отправили на реабилитацию

В Днепропетровской области полиция задержала мужчину, который склонял детей употреблять курительные смеси.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

Как установили полицейские ювенальной превенции Днепровского отдела полиции, мужчина через соцсети покупал «спайсы» и предлагал подросткам принять их вместе с ним. После употребления дети находились в беспомощном состоянии.

Подростки подтвердили, что 26-летний мужчина систематически приносил и предлагал им попробовать курительные смеси. Одного из несовершеннолетних полицейские направили на прохождение курса реабилитации от наркотической зависимости.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 324 («Склонение несовершеннолетних к употреблению одурманивающих средств») Уголовного Кодекса Украины .

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