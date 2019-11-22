Руководство Одесской мэрии искусственно загнало коммунальное предприятие в долги, чтобы присвоить ₴100 миллионов, – СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили факт завладения должностными лицами Одесского горсовета и коммунального предприятия около 100 миллионами гривен из городского бюджета.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что чиновники горсовета в сговоре с коммерческими структурами присвоили почти 100 миллионов гривен при погашении кредитной задолженности коммерческом банке.

«Злоумышленники искусственно создали кредитную задолженность коммунального предприятия перед банковским учреждением. Право требования на долги в банке выкупила частная фирма аффилированная с чиновниками мэрии. После этого коммерсанты, завысив сумму задолженности на 100 миллионов гривен, обратились в мэрию с требованием ее погашения. Решение по оплате завышенного долга принималось на основе недостоверных материалов, сознательно подготовленных должностными лицами нескольких департаментов мэрии. Затем бюджетные деньги были присвоены участниками сделки», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели следственные действия в помещениях структурных подразделений Одесского городского совета и фирм, причастных к противоправной деятельности, для выявления вещественных доказательств. Операция проводилась совместно с прокуратурой Одесской области.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

По информации «Думской», следственные действия связаны с КП «Теплоснабжение г. Одесса», а точнее, с погашением за счет городского бюджета 200-миллионного долга предприятия перед банком «Надра».

Напомним, как НАБУ и САП в июне 2018 года заявили, что завершили расследование в отношении мэра Одессы Труханова, подозреваемого в хищении 90 миллионов гривен. Ранее Апелляционный суд отказался отстранить Труханова от должности мэра Одессы.

Как известно, киевский суд отказал НАБУ в аресте мэра Одессы Труханова и отпустил его на поруки нардепа от БПП. Труханов подозревается в участии в махинациях вокруг продажи зданий одесского завода «Краян».

9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы оправдал мэра Одессы Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана, других чиновников мэрии и бизнесменов, которых обвиняли в завладении бюджетными деньгами при покупке здания завода «Краян».