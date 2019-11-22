В Николаеве вручили подозрение руководителю предприятия, который приказал пожилому рабочему поменять лампочку, а он упал и погиб

В Николаеве 22 ноября вручили подозрение руководителю предприятия из-за гибели работника.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Николаевской области.

Установлено, что 6 ноября 2018 года в нарушение требований законодательства об охране труда руководитель дал незаконный приказ работнику на выполнение работ с повышенной опасностью - ремонта осветительных приборов на высоте шесть метров.

В ходе выполнения этих работ 71-летний работник сорвался с высоты и получил травмы несовместимые с жизнью. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Действия руководителя предприятия квалифицировали по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее гибель человека.

Отметим, что в ноябре прошлого года сообщалось о подобном инциденте на николаевском стадионе «Юность».

Напомним, как в Николаеве рабочий завода разбился на смерть после падения с высоты, а его тело вынесли за забор и бросили.